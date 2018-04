‘गाजी’ को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर तापसी पन्नू ने जताई खुशी

उन्होंने कहा, "हालांकि, फिल्म में मेरी विशेष उपस्थिति थी, यह एक कलाकार के तौर पर मेरे लिए बहुत संतोषजनक रहा है. मैं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म के बारे में खबरों से खुश हूं."

इससे पहले अभिनेत्री की तमिल फिल्म 'आदुकलम' ने 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छह राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए थे और हिंदी फिल्म 'पिंक' ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अन्य सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल किया था.

तापसी ने ट्विटर पर 'गाजी' के पुरस्कृत होने पर अपना उत्साह साझा किया है.

So so proud to be a part of a film winning National award. #Ghazi

Love and hugs to my entire team!