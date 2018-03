पत्नी की जासूसी के आरोपों को नवाजउद्दीन सिद्दीकी ने बताया बेतुका

मुंबई: अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम ‘कॉल डिटेल रिकार्ड’ (सीडीआर) घोटाले में आया लेकिन उन्होंने अपने खिलाफ किये गए दावों को खारिज करते हुए इसे बेतुका करार दिया है. 43 साल के अभिनेता ने ट्वीट किया और घोटाले में उनके शामिल होने को लेकर उनसे तब सवाल करने के लिए मीडिया की आलोचना की जब वह अपनी बेटी शोरा के साथ एक प्रदर्शनी में उसके स्कूल गए थे.

उन्होंने अपनी बेटी के साथ प्रदर्शनी की कुछ तस्वीरों के साथ लिखा, ‘‘कल शाम मैं अपनी बेटी की ‘हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जेनरेटर’ परियोजना तैयार करने में मदद कर रहा था और मैं आज सुबह परियोजना की प्रदर्शनी के लिए उसके स्कूल गया. मैं तब हैरान हो गया जब मीडिया ने मेरे ऊपर लगे बेतुके आरोपों को लेकर सवाल किये. डिस्गस्ट.’’

Last evening, I was helping my daughter to prepare her school project Hydroelectric Power Generator & went to her school this morning for Project Exhibition.

To my surprise the media had questions about some random allegations on me #Disgust pic.twitter.com/APPaEK373q