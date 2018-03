क्या नवाजुद्दीन सिद्दकी ने कराई पत्नी की जासूसी? पुलिस ने उनके वकील को भेजा समन

मुंबई: फिल्म 'मॉम' में जासूस DK का किरदार निभा चुके अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दकी पर असल जिंदगी में भी जासूसी कराने का आरोप लगा है. उन पर आरोप है कि नवाजुद्दीन सिद्दकी के वकील ने उनकी पत्नी की अजंलि फोन कॉल रिकॉर्ड यानि सीडीआर निकलवाया. सवाल है कि वकील ने किसके कहने पर कॉल रिकॉर्ड निकलवाए?

नवाजुद्दीन सिद्दकी अब पुलिस की रडार पर हैं. पुलिस ने मामले की जांच के लिए पहले भी नवाज को बुलाया था लेकिन वो बीमारी की बात कहकर नहीं आए. इसबार पुलिस ने नवाज और उनके वकील को समन भेजा है.

सूत्रों के मुताबिक कॉल रिकॉर्ड यानि सीडीआर उस वक्त निकाले गए थे जब अंजलि सिद्दीकी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रिश्ते ठीक नहीं थे और दोनों अलग रहा करते थे. लेकिन अब रिश्ते सुधर चुके हैं.

आपको बता दें मोबाइल कंपनियों के पास इसका डाटा तैयार होता रहता है. हर दिन, हर घंटे, हर मिनट का डाटा.. जिसमें आपकी लोकेशन, किससे बात कर रहे हैं. ये निजी जानकारी सीडीआर के रूप में होती है जिसे खरीदना और बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी है.

Thane's crime branch arrested 11 people in connection with illegally sourcing call data records. Thane's crime branch had also called actor Nawazuddin Siddiqui to appear before them for further investigation in this case but he failed to appear before the agency. #Maharashtra