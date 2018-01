अभिनेत्री निया शर्मा ने 'पद्मावत' का विरोध करने वालों पर ली चुटकी

नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत कल सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म को लेकर राजनीति गर्म है और दिल्ली, नोएडा लखनऊ से लेकर गुजरात तक विरोध प्रदर्शन जारी है. करणी सेना इस फिल्म को देखने के लिए तैयार हो गई है लेकिन विरोध रोकने को तैयार नहीं है. अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं. टीवी की जानी मानी अभिनेत्री निया शर्मा ने भी इस फिल्म को विरोधियों पर चुटकी ली है.

निया ने ट्विटर पर लिखा है, ''पता नहीं कैसे लोग पूरे समुदाय को दंगा करने और विरोध करने के लिए मना लेते हैं. मैं तो अपने तीन दोस्तों को साथ घूमने के लिए भी नहीं राजी कर पाती हूं.''

How does someone just Convince an entire community to start riots and protests while I can’t even convince my 3 friends to hang out with me...???? #RandomThoughts