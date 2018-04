Box Office: स्लो ओपनिंग के बाद दूसरे दिन 'अक्टूबर' ने कमाए 7.47 करोड़

दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी पर बनी वरुण धवन की फिल्म 'अक्टूबर' का फैंस को काफी समय से इस फिल्म का इंतजार था. ऐसे में रिलीज के बाद जहां फिल्म को अच्छी रेटिंग और रिव्यूज मिले वहीं इसके बावजूद ओपनिंग कलेक्शन कम ही रहा. कलेक्शन के मामले ये फिल्म वरुण धवन की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से भी पीछे ही रही.

#October shows a SUPER 48.21% GROWTH on Sat... Metros/plexes are clearly contributing heavily to the revenue... Should continue the upward trend on Sun... Fri 5.04 cr, Sat 7.47 cr. Total: ₹ 12.51 cr. India biz.