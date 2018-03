दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार समारोह ऑस्कर में दी गई है श्रीदेवी और शशि कपूर को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: ऑस्कर के दौरान बॉलीवुड दिग्गज श्रीदेवी और शशि कपूर को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. शशि कपूर का निधन दिसंबर 2017 में 79 साल की उम्र में हो गया था. जबकि श्रीदेवी ने 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. श्रीदेवी उस वक्त दुबई में अपने भांजे की शादी में शामिल होने गई हुईं थीं. इवेंट के मेमोरियन सेग्मेंट में ऑस्कर ने इस साल दुनिया को अलविदा कहने वाले सभी सितारों को श्रद्धांजलि दी हैं. श्रीदेवी और शशि कपूर को मिले इस सम्मान से समूचा बॉलीवुड काफी खुश है और सोशल मीडिया पर सभी अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

बात करें ऑस्कर 2018 की तो ये डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया. ये अवार्ड्स समारोह अपने 90वें साल में है. जिसमें हॉलीवुड के एक से बढ़कर एक दिग्गज मौजूद रहे. ऐसे में श्रीदेवी और शशि कपूर को ये सम्मान मिलना देश के लिए गर्व की बात है. यहां देखिए फैंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के रिएक्शन.







The Oscars paid tribute to our beloved Sridevi...#YourLegacyLivesOn



— vidya balan (@vidya_balan) March 5, 2018









Thank you #Oscars for paying tribute to #Sridevi & #ShashiKapoor tonight amongst the many incredible global artists we lost this last year????????????#Oscars2018 @TheAcademy

— Sophie Choudry (@Sophie_Choudry) March 5, 2018







Sridevi and Shashi Kapoor in Oscars Memoriam. What true great stars we have lost. #oscars90



— arjun rampal (@rampalarjun) March 5, 2018









The Oscars pay respect to Srideviji and Shashi Kapoor Saab. Heartbreaking to see them in the Memoriam segment :( #Oscars #Oscares2018

— Saiyami Kher (@SaiyamiKher) March 5, 2018











The Oscars honor our very own Sridevi ji and Shashi Kapoor ji in their In memorium section! They must be smiling from the heavens ❤️

— Milap (@zmilap) March 5, 2018