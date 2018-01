'पद्मावत' ने तोड़ा शाहरुख और सलमान की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, बन गई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' ने रिलीज होते ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे. हालांकि रिकॉर्ड तोड़ने का ये सिलसिला अभी भी थमा नही है. फिल्म ने दो दिनों में अब तक 56 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कमाई कर ली है. इसके साथ ही रणवीर सिंह की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की 'रईस' और सलमान खान की फिल्म 'जय हो' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

शाहरुख और सलमान की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए 'पद्मावत' गणतंत्र दिवस पर अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. 'पद्मावत' ने रिलीज के दूसरे दिन यानि 26 जनवरी को 32 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. वहीं बात करें शाहरुख की फिल्म 'रईस' की तो ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को रिलीज हुई थी. 'रईस' ने 26 जनवरी को 26.30 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कमाई की थी.

#Padmaavat has a HUMONGOUS Day 2... Had it been a smooth release [some states are not screening the film], the all-India biz would’ve touched ₹ 40 cr... Wed 5 cr, Thu 19 cr, Fri 32 cr. Total: ₹ 56 cr. India biz… SUPERB!