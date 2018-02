'पैडमैन' की रिलीज के बाद भी 'पद्मावत' को देख रहे हैं लोग, संडे को हुई धमाकेदार कमाई

नई दिल्ली: बॉक्स ऑफिस पर 'पद्मावत' ने तीसरे हफ्ते भी अच्छी कमाई कर रही है. अक्षय कुमार की फिल्म 'पैडमैन' की रिलीज का असर भी इस फिल्म पर नहीं पड़ा है. इस फिल्म को तीसरे हफ्ते भी देखने लोग सिनेमाघर पहुंच रहे हैं. दीपिका की इस फिल्म ने रविवार को 8 करोड़ की कमाई की है. ऐसा कहा जा रहा था कि 'पैडमैन' की रिलीज का असर इस पर पड़ेगा लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है. 'पद्मावत' ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 253 करोड़ की कमाई कर ली है.

#Padmaavat continues its GLORIOUS MARCH... Records SUPER numbers on Sat and Sun... [Week 3] Fri 3.50 cr, Sat 6.30 cr, Sun 8 cr. Total: ₹ 253.80 cr.