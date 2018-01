'पद्मावत' ने रिलीज से पहले ही कर ली इतनी कमाई, बना डाला नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' कड़े विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार आज यानि 25 जनवरी के देश भर में रिलीज हो ही गई. हालांकि फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले ही मेकर्स ने इसकी पेड स्क्रीनिंग रखी थी. इस पेड स्क्रीनिंग के जरिए फिल्म ने 5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. पेड स्क्रीनिंग के ये आंकड़े ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ साझा किए हैं.

हालांकि बताया जा रहा कि ये कमाई इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी अगर फिल्म सभी राज्यों में रिलीज की गई होती. माना जा रहा फिल्म को लेकर करणी सेना समेत विरोधियों के प्रदर्शन के कारण फिल्म की कमाई पर काफी असर पड़ने वाला है. ट्रेड एनेलिस्ट सुमित केडल का कहना है कि ये फिल्म आज भी कुछ राज्यों में रिलीज नहीं की गई है. इसके कारण फिल्म को पहले दिन करीब 8-10 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है.

Despite challenges and extremely limited preview shows [which commenced in evening], #Padmaavat collects ₹ 5 cr in previews screenings on Wed.