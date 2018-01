Padmaavat Box Office: रणवीर, शाहिद और संजय लीला भंसाली की सबसे बड़ी ओपनर, नहीं तोड़ पाई दीपिका का रिकॉर्ड

नई दिल्ली: दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की फिल्म 'पद्मावत' ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धूआंधार कमाई की है. हालांकि बताया जा रहा है कि फिल्म को सभी राज्यों में रिलीज किया जाता तो ये फिल्म इससे कहीं ज्यादा कमाई कर पाती. हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट के जरिए इस फिल्म की पहले दिन की कमाई के आंकड़े सभी के साथ साझा किए हैं.

इन आंकड़ो के अनुसार बताया जा रहा है कि फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपए की कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म कि रिलीज से एक दिन पहले यानि 24 जनवरी को पेड स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए कमा लिए थे. इसके साथ अब इस फिल्म ने 24 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. हालांकि बताया जा रहा कि ये कमाई इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी अगर फिल्म सभी राज्यों में रिलीज की गई होती.

Despite non-screening in few states and protests/disturbances, #Padmaavat fares VERY WELL on Day 1... Had it been a peaceful/smooth all-India release, the biz would’ve touched ₹ 28 / ₹ 30 cr... Wed [limited preview screenings] 5 cr, Thu 19 cr. Total: ₹ 24 cr. India biz.