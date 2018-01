Box Office Day 3: 100 करोड़ से एक कदम दूर है 'पद्मावत', ये रहा जबरदस्त कलेक्शन

नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 'पद्मावत' विवादों के बावजूद जमकर कमाई कर रही है. फिल्म ने रिलीज के तीसरे जमकर कमाई की है. तीसरे दिन इस फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई की. इसके साथ ही फिल्म ने महज तीन दिनों में 83 करोड़ रुपए का कलेक्शन अपने नाम कर लिया है. सोशल मीडिया पर ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट के जरिए इस फिल्म की तीनों दिनों की कमाई के आंकड़े सभी के साथ साझा किए हैं.

फिल्म के अब तक के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन इस फिल्म ने 19 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला. इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन यानि शुक्रवार को 32 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए फिल्म मेकर्स के चेहरे पर मुस्कराहट ला दी. वहीं तीसरे दिन यानि कल फिल्म ने 27 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने नाम कर लिया है.

'जौहर' का सीन शूट करने के बाद रणवीर हो गए थे बेहोश, जानें 'पद्मावत' की शूटिंग के दिलचस्प किस्से

इसके साथ ही आपको बता दें कि 'पद्मावत' की रिलीज से एक दिन पहले इस फिल्म की पेड स्क्रीनिंग रखी गई. इस पेड स्क्रीनिंग के जरिए फिल्म ने 5 करोड़ रुपए कमा लिए थे. जिसके बाद फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 83 करोड़ रुपए का कुल कारोबार कर लिया है. फिल्म मेकर्स का मानना था कि ये फिल्म रिलीज के पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. ऐसे में फिल्म की अब तक की कमाई देखने के बाद तो साफ है कि फिल्म वीकेंड पर ये कारनामा करने को तैयार है.

#Padmaavat continues to SPARKLE... Biz on Sat [after a big holiday on Fri] was EXCEPTIONAL... Will comfortably cross ₹ 100 cr mark today [Sun]… Wed [limited preview shows] 5 cr, Thu 19 cr, Fri 32 cr, Sat 27 cr. Total: ₹ 83 cr. India biz.