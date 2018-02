सलमान की ‘किक’ को पीछे छोड़ देश की Top 10 ग्रॉसिंग फिल्मों में शुमार हुई ‘पद्मावत’

नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत जिस तरह रिलीज से पहले बड़े-बड़े विवादों में फंसी अब रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है. फिल्म ने अब तक घरेलू सिनेमाघरों में 239.50 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है.

फिल्म की कमाई के इन आंकड़ों से इसकी कामयाबी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. कई बड़े रिकॉर्ड्स अपनी झोली में डालने के बाद अब फिल्म भारत की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है.

#Padmaavat remains STEADY... Biz should grow on Sat and Sun... [Week 3] Fri 3.50 cr. Total: ₹ 239.50 cr. India biz.