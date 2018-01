पाकिस्तान से 'पद्मावत' के लिए राहत की खबर, बिना कट लगाए ही रिलीज होगी फिल्म

इस्लामाबाद: आज हर तरफ हो रहे विरोध के बीच दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत रिलीज हो गई है. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा में इस फिल्म को रिलीज करने से सिनेमाहॉल के मालिकों ने इंकार कर दिया है जिससे मेकर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं. लेकिन पाकिस्तान से इस फिल्म के लिए राहत की खबर है. पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने ‘पद्मावत’ के किसी भी दृश्य पर बिना कैंची चलाए देश में स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी दे दी है.

इस्लामाबाद स्थित सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स (सीबीएफसी) के अध्यक्ष मोबशीर हसन ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है.

Central Board of Film Censors #CBFC has declared a feature film containing Indian cast & crew #Padmaavat without any excision suitable for public exhibition in the cinemas with a ‘U’ certification. #CBFC #Unbiasedforartscreativity&healthy entertainment