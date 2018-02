बॉक्स ऑफिस पर जारी है पद्मावत की धमाकेदार कमाई का सिलसिला, जानें 9 दिनों का कलेक्शन

नई दिल्ली: दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की फिल्म 'पद्मावत' यूं तो रिलीज के बाद से अपनी कमाई को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही है लेकिन असल में रिलीज के नौवें दिन भी इस फिल्म में अभी तक लागत नहीं वसूली है मुनाफा को दूर की बात है. फिल्म ने नौवें दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म की अब तक की कमाई 176.50 करोड़ हो गई है. वहीं आपको बता दें कि ये फिल्म 180 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बनी है. हाल ही में ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए फिल्म की अब तक की कमाई के आंकड़े सभी के साथ साझा किए हैं.

#Padmaavat begins Week 2 with a BANG... Collects in double digits... Eyes ₹ 35 cr+ in Weekend 2... Will cross *lifetime biz* of #BajiraoMastani today [Sat]… Will cross ₹ 200 cr tomorrow [Sun]... [Week 2] Fri 10 cr. Total: ₹ 176.50 cr. India biz.