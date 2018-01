Box Office: पहले ही दिन 'पद्मावत' ने छोड़ा 'बाहुबली 2' को पीछे, 'दंगल' को भी चटा दी धूल, ये रहा कलेक्शन

नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की विवादों से घिरी फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये फिल्म कुछ राज्यों में रिलीज नहीं हो पाई थी लेकिन इसके बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग कर दिखाई है. हाल ही में ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म की पहले दिन की कमाई के आंकड़े साझा किए हैं जिनसे साफ है कि इस फिल्म ने पहले ही दिन 'बाहुबली 2' को भी पीछे छोड़ दिया है.

फिलहाल हम बात कर रहे हैं फिल्म के ओवरसीज (न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके) कलेक्शन की. आस्ट्रेलिया में इस फिल्म ने A$ 367,984 यानि 1.88 करोड़ रुपए, न्यूजीलैंड में NZ$ 64,265 यानि 29.99 लाख रुपए और यूके में प्रिव्यू स्क्रिनिंग के दौरान इस फिल्म ने 88.08 लाख की कमाई कर ली है.

आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' ने जहां कुल $367k से शुरुआत की है वहीं एस. एस. राजामौली की फिल्म 'बाहुबली 2' ने $212k की कमाई की थी. इतना ही नहीं दीपिका पादुकोण की इस फिल्म ने आमिर खान की फिल्म 'दंगल' को धूल चटा दी है. $247k का पहले दिन का ओवरसीज कलेक्शन $247k था.

#Padmaavat takes a FANTABULOUS START in key international markets on Thu...

AUSTRALIA: A$ 367,984 [₹ 1.88 cr]

NEW ZEALAND: NZ$ 64,265 [₹ 29.99 lakhs]

UK [preview screenings]: £ 97,604 [₹ 88.08 lakhs]@Rentrak