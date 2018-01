एक दिन पहले ही आ रहा है 'पैडमैन', ये रही नई रिलीज डेट

नई दिल्ली: अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'पैडमैन' जो कि पहले 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी अब इस फिल्म की रिलीज डेट को बदल दिया गया है. हालांकि नई रिलीज ने फिल्म देखने के लिए बेसब्र फैंस का इंतजार कुछ कम कर दिया है.

अब ये फिल्म एक दिन पहले ही रिलीज होने वाली है. अक्षय कुमार की ये फिल्म अब 26 जनवरी की बजाय 25 जनवरी को रिलीज होगी और इस बात की जानकारी फिल्म की प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना ने दी है.

ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट करते हुए लिखा ''जैसा कि एक दोस्त ने कहा है, कि कभी-कभी पीरियड्स एक दिन पहले आ जाते हैं. ठीक उसी तरह ''पैडमैन'' भी एक दिन पहले आ रही है.''

Like a friend said 'A day early just like your period sometimes :)' Here comes Padman on 25th January 2018! #PadMan https://t.co/pT11KKLpSD