25 नहीं बल्कि एक दिन पहले ही रिलीज हो रही है दीपिका पादुकोण की ‘पद्मावत’, एडवांस बुकिंग शुरू

नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'पद्मावत' देखने के लिए बेसब्र फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ है जो रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ साझा की है. 24 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म के टिकट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म की रिलीज का विरोध तो अभी भी कई जगहों पर जारी है लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी कईं फैंस हैं जो इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

ऐसे में इन फैंस के लिए फिल्म की लीड कास्ट ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए लिंक शेयर किया है जिसपर पर क्लिक कर के कोई भी फिल्म देखने के लिए एडवांस में टिकट बुक कर सकता है. फिल्म के ट्विटर हैंडल पर भी फिल्म की एडवांस बुकिंग के लिए लिंक शेयर किया गया है और फैन्स को रिलीज के ए‍क दिन पहले यानी 24 जनवरी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक करवाने के लिए जानकारी दी गई है.

Want to be the first one to watch #Padmaavat?

Mark your calendar for select shows on the 24th of January, a day before the official release, in 3D & Imax 3D! #4DaysToPadmaavat

For tickets, visit : https://t.co/fSo8t7gtLD https://t.co/hJ3hORNGCA pic.twitter.com/ODoVPACbGO