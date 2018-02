दीपिका पादुकोण ने स्वरा भास्कर के खुले पत्र पर तोड़ी चुप्पी, दिया ये बयान

#PadmaavatInCinemas NOW! Have you booked your tickets for the weekend yet?! @filmpadmaavat @ranveersingh @shahidkapoor @viacom18motionpictures #BhansaliProductions @tseries.official

A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on Feb 1, 2018 at 8:25pm PST