'पद्मावत' देखने वालों ने सोशल मीडिया पर दिया रिव्यू, फिल्म में विवादित कुछ भी नहीं, यहां जानें किसने क्या लिखा है

नई दिल्ली: 'पद्मावत' कल ही रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फिल्म को हरी झंडी दे दी है. आज राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों की उस याचिका को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसमें इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी. जिस मुद्दे को लेकर राजपूत समाज इस फिल्म का विरोध कर रहा है उस पर भंसाली कई बार सफाई पेश कर चुके हैं. फिल्म की रिलीज से पहले ये फिल्म भंसाली ने ये फिल्म कुछ पत्रकारों के लिए स्क्रीनिंग कराई. आइए जानते हैं कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में क्या लिखा है-

Watched #Padmaavat at a screening. Not qualified to debate over the debate, but as cinema,it’s riveting storytelling and visual delight. @shahidkapoor is understated good, @deepikapadukone ’s eyes speak. @RanveerOfficial OWNS the film. And @jimSarbh is a surprise bundle of acting!

Members of the film trade watched #Padmaavat yesterday & after hearing what they said, I am very sure - EVERY RAJPUT WILL BE PROUD OF THE TRIBUTE SANJAY LEELA BHANSALI HAS PAID TO RANI PADMINI OF CHITTOR! All the misunderstandings will be cleared when people watch the film!