दर्शकों को डराने में नाकाम रही अनुष्का शर्मा की ‘परी’, पहले वीकेंड की कमाई है बस इतनी

नई दिल्ली: अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की पहली हॉरर फिल्म ‘परी’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कारोबार करने में नाकाम रही है. फिल्म ने पहले वीकेंड पर 15.34 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया है. फिल्म की रिलीज से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि ये फिल्म सिनेमाघरो में अच्छा कारोबार करेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक ‘परी’ ने रिलीज के पहले दिन शुक्रवार को 4.36 करोड़, दूसरे दिन शनिवार को 5.47 करोड़ और तीसरे दिन रविवार को 5.51 करोड़ रुपए का कारोबा किया. पहले तीन दिनों में फिल्म ने 15 करोड़ा से ज्यादा का कारोबार कर लिया है.

#Pari has an ORDINARY WEEKEND... Growth in biz, especially on Sat and Sun, wasn’t substantial... Plexes of major centres showed better trending... Fri 4.36 cr, Sat 5.47 cr, Sun 5.51 cr. Total: ₹ 15.34 cr. India biz.