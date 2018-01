पेरिस हिल्टन ने खुद से 4 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड क्रिस जिल्का से की सगाई

लॉस एंजेलिस: सामाजिक हस्ती और पूर्व रियलिटी टीवी स्टार पेरिस हिल्टन ने अभिनेता क्रिस जिल्का के साथ सगाई कर ली है. हिल्टन ने सोशल मीडिया पर अपने इस खास लम्हें की वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं और अपने इंगेजमेंट की जानकारी दी है.

कॉलोराडो के ऐस्पन में जिल्का के प्रपोज किए जाने की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "मैंने हां कहा, इसलिए अपने जीवन में प्यार के साथ सगाई करने के लिए उत्साहित हूं. मेरा सबसे अच्छा दोस्त और जीवनसाथी."

I said Yas! 👰🏼💅🏼💍💎 So happy & excited to be engaged to the love of my life. My best friend & soulmate. Perfect for me in every way. So dedicated, loyal, loving & kindhearted. I feel like the luckiest girl in the world! You are my dream come true!😍 pic.twitter.com/7b3QfrODgC