मनमोहन सिंह के किरदार को अनुपम खेर ने बताया करियर की सबसे मुश्किल भूमिका

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने महत्वाकांक्षी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' की शूटिंग पूरी कर ली है, अनुपम ने कहा, “नहीं, सिर्फ 40 प्रतिशत शूटिंग पूरी हुई है. मैंने चार महीनों तक मनमोहन सिंह के चरित्र का गहराई से अध्ययन किया है और यह बहुत मुश्किल किरदार है, जिसे मैं निभा रहा हूं. मैं आशा करता हूं कि दर्शक जल्द ही पर्दे पर उनके सफर को देखेंगे."

पुरस्कार समारोह में अनुपम को भारतीय रंगमंच और सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया.

Thank you @mangeshkarlata ji and #DinaNathMangeshkar trust for honouring me with #MasterDinanathMangeshkar award. It is the most humbling feeling to get awarded along with legends @ashabhosle ji and Ustaad @AAKSarod Saab. Thank you @nitin_gadkari ji for your appreciation.🙏🙏 pic.twitter.com/gtyWJAqr0K