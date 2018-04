पीएम मोदी के बचाव में उतरें फरहान अख्तर, कहा- आसाराम के साथ उनकी तस्वीरें शेयर करना बंद करें

आज फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''तो, आसाराम चाइल्ड रेपिस्ट है और उसे दोषी करार दिया गया है. लेकिन आप लोग पीएम मोदी के साथ उसकी तस्वीरों को शेयर करना बंद करें. आसाराम के एक्सपोज होने से पहले उसके साथ तस्वीर क्लिक कराना कोई अपराध नहीं है. आइए हम निष्पक्ष रहें और उन्हें संदेह का लाभ दें, जैसे कि हम लोगों को आसाराम की असलियत के बारे में नहीं पता था.''

So, Asaram is a child rapist. And he has been found guilty. Good.