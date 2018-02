श्रीदेवी के निधन पर 'राजनीति' शुरू, कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी के असमय निधन से पूरा देश सदमे में है. लेकिन उनके निधन पर राजनिति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया.

We regret to hear about the passing away of Sridevi. An actor par excellence. A legend who will continue to live in our hearts through her stellar body of work.

Our deepest condolences to her loved ones. pic.twitter.com/RPagwsnX9h