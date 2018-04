Confirm: 'हाउसफुल 4' में अक्षय कुमार-बॉबी देओल के साथ नजर आएंगीं कृति सेनन और पूजा हेगड़े

Video: पार्टी में पहुंचीं रनबीर कपूर की बुआ, ऐश्वर्या राय के गाने पर किया बेहतरीन डांस

बता दें कि पूजा 'मोहनजोदड़ो' में ऋतिक रोशन के साथ नजर आईं थीं. इसके बाद ये उनकी दूसरी फिल्म है. पूजा के लिए ये काफी चैलेंजिंग भी होने वाला है. एक तरफ जहां 'मोहनजोदड़ो' इतिहास से लिपटी फिल्म थी. वहीं 'हाउसफुल' पूरी तरह से कॉमेडी फिल्म हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा की पूजा अपने फैंस को हंसा पाती है या नहीं.

#BreakingNews: A hat-trick of franchises... After #Judwaa2 and #Baaghi2, Sajid Nadiadwala and Fox Star Studios create hat-trick with #Housefull4... Will also partner for Nitesh Tiwari’s next after #Dangal... #HouseFull4 stars Akshay, Bobby Deol, Riteish, Kriti Sanon, Pooja Hegde.