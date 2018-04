रवीना टंडन ने किस पर साधा निशाना, कहा- फेमस शख्स आलोचना से नहीं डरता

नई दिल्ली: अभिनेत्री रवीना टंडन का कहना है कि कोई भी जाना माना व्यक्ति आलोचना झेलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन अगर उसने जवाब दिया तो सभी के सब्र का बांध टूट जाएगा और वह सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का विषय बन जाएगा. यही वजह है कि वह चुप रहता है. उसके चुप रहने को कमजोरी न समझें.

रवीना ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, "अगर आप जाने माने व्यक्ति हैं तो आलोचना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. लेकिन ईश्वर न करे अगर आपने सवाल/आलोचना और किसी चीज का जवाब दिया तो सभी के सब्र का बांध टूट जाएगा. इसलिए आप चुप रहते हैं और तब वे कहेंगे कि इन हस्तियों के पास तो आवाज ही नहीं है. दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि ट्विटर केवल ट्रोल यानी अभद्रता करने की जगह बनकर रह गया है."

If you are a public figure,you are open to criticism.surely. But god forbid if you question/criticise or retaliate anything, absolutely anything at all,hell breaks loose.And then “they” say that celebs don’t have a voice ..sadly twitter only becoming a place for abusive trolls.

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) April 10, 2018

रवीना सहित कई बॉलीवुड हस्तियां अपनी हाजिरजवाबी और मुखर टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल का शिकार हो चुकी हैं.