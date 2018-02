रातों रात वायरल हुई प्रिया प्रकाश को SC से राहत, दर्ज आपराधिक मामलों पर लगाई रोक

नई दिल्ली: रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद और मुंबई में दर्ज आपराधिक केस पर रोक लगा दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना, महाराष्ट्र और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आपको बता दें कि प्रिया प्रकाश वारियर ने याचिका दर्ज कर अपने खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक केस को रद्द करने की थी, इस याचिका में फिल्म के निर्देशक भी सह- याचिकाकर्ता हैं.

Priya Varrier case: Supreme Court stayed all the cases pending against her and said no criminal proceedings to take place against her till further hearing.