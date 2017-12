आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसा टाइगर, सलमान के खिलाफ दर्ज हुई FIR

नई दिल्ली: सलमान खान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' आज रिलीज हो गई है. रिलीज से पहले ही महाराष्ट्र में फिल्म के खिलाफ विरोध हो रहा था, वहीं अब सलमान के लिए और बुरी खबर आ रही है. अब सलमान खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है.

दरअसल, वाल्‍मीकि समाज ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की एक आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसके बाद उनकी फिल्म के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं.

हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले धमकी दी गई थी कि सलमान खान की रिलीज होने वाली फिल्‍म ‘टाइगर जिंदा है’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे. दरअसल, ‘टाइगर जिंदा है’ का प्रमोशन करने के दौरान सलमान खान ने अपने डांस के टैलेंट को नापते हुए एक जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था.

वहीं, शिल्पा शेट्टी की बात करें तो उन्होंने भी यह बताने के लिए कि वह घर पर कैसी दिखती हैं, इस जातिसूचक शब्‍द का इस्‍तेमाल किया था जिसके बाद वाल्‍मीकि समाज ने सलमान और शिल्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. दिल्ली की वाल्मीकि समाज एक्शन कमेटी ने शिकायत की कॉपी फेसबुक पर पोस्ट भी की है.

एएनआई ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिनेमा हॉल के बाहर लोगों ने फिल्म के पोस्टर्स को आग लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है.

#Rajasthan: Protesters vandalize #TigerZindaHai posters at a cinema hall in Jaipur agitating over #SalmanKhan allegedly using derogatory language against Scheduled Castes in a TV show pic.twitter.com/9z3TnY2HNG