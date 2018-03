Box office: अजय देवगन ने मारी ऐसी Raid, पहले ही दिन कर डाली इतनी मोटी कमाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार अजय देवगन काफी समय से फिल्म 'रेड' के प्रमोशन में लगे थे ऐसे में 16 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. रिलीज के पहले दिन दर्शकों ने इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया जिसके चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने फिल्म की कमाई के सभी आंकड़े सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए सभी के साथ साझा किए हैं.

. @ajaydevgn - @Ileana_Official 's #Raid is off to a good start at the Box office..