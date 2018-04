कपड़े उतारकर कास्टिंग काउच का विरोध करने वाली अभिनेत्री को राम गोपाल वर्मा ने बताया 'नेशनल सेलिब्रिटी'

मुंबई: फिल्मकार राम गोपाल वर्मा का कहना है कि हैदराबाद में अपने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद अभिनेत्री बनने की इच्छा रखने वाली श्री रेड्डी 'नेशनल सेलेब्रिटी' बन गई हैं. इस पर फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट किया, "श्री रेड्डी नेशनल सेलिब्रिटी बन गईं हैं. मुंबई में जो लोग पवन कल्याण (दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता) के बारे में नहीं जानते, श्री रेड्डी के बारे में बात कर रहे हैं."

Sri Reddy has become a national celebrity..People in Mumbai,who don’t even know Pawan Kalyan are talking about Sri Reddy