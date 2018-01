ट्विटर पर लौटे राम गोपाल वर्मा, कहा- दूर रहकर ऊब गया था

मुंबई: ट्विटर से सात महीने तक दूर रहने के बाद फिल्मकार राम गोपाल वर्मा इस माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर लौट आए हैं. उन्होंने कहा कि वह इस प्लेटफॉर्म से दूर रहकर ऊब गए थे और बोरियत महसूस करने लगे थे, इसलिए वह लौट आए.

वर्मा ने कहा, "मैंने जब ट्वीट करना बंद किया..तो उस समय मैं ट्विटर से ऊब गया था और इससे दूर हो गया और अब मैं ट्विटर से दूर होकर ऊब गया और लौट आया."

यह पूछे जाने पर कि क्या वह फिर से उकसाऊ टिप्पणी करेंगे, क्या यह उनकी खासियत होने जा रहा है तो उन्होंने कहा, "न तो शेर अपने शरीर की धारियों को बदलता है और न सांप अपने जहरीले दांतों को बदलता है और चाहे यह मेरी खासियत हो या न हो, मैं जैसा हूं वैसा जरूर रहूंगा."

Here’s my Jesus like rejuvenated second coming on Twitter???? ..Wish u all as happy a new year as every other bygone Happy Old Year