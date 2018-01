'God, Sex And Truth' हुई ऑनलाइन रिलीज, RGV ने दी फिल्म देखने से पहले हेडफोन पहनने की हिदायत

नई दिल्ली: राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'गॉड, सेक्स एंड ट्रूथ' आज यानि 26 जनवरी को ऑनलाइन रिलीज कर दी गई है. इस फिल्म में अमेरिका की पोर्न स्टार मिया मल्कोवा है. राम गोपाल वर्मा और मिया मल्कोवा काफी समय से इस फिल्म का प्रमोशन सोशल मीडिया के जरिए कर रहे थे. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज पर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म देखने के लिए एक हिदायत भी दी है.

दरअसल, राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है कि फिल्म को हेडफोन और अच्छी क्वालिटी के स्पीकर के साथ ही देखें. ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 'गॉड, सेक्स एंड ट्रूथ को हेडफोन और अच्छी क्वालिटी के स्पीकर के साथ देखें क्योंकि फिल्म का म्यूजिक में उतनी ही ताकत है जितनी मिया मल्कोवा की खूबसूरती में'.

Watch #GodSexTruth with head phones or good speakers because it’s @mmkeeravani ‘s music which is its strength as much as @MiaMalkova ‘s Beauty