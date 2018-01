Video: रानी मुखर्जी ने सलमान से कहा, 'मुझे तुम्हारी शादी में कोई इंट्रेस्ट नहीं ये बताओ...'

नई दिल्ली: रानी मुखर्जी अपनी आने वाली फिल्म 'हिचकी' का प्रमोशन करने के लिए टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो 'बिग बॉस' में आने वाली हैं जिसका प्रसारण आज रात 9 बजे किया जाएगा.

हाल ही में 'बिग बास' के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शो में होने वाली मस्ती का एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें सलमान और रानी शो के सेट पर अपनी ही फिल्म के गाने 'सोने का डाल पर चांदी का मोर...' पर मस्त होकर डांस कर रहे हैं.

इसके बाद रानी सलमान से पूछती हैं, ''सलमान सच्ची में तुम बच्चे कब करोगे?'' इसके बाद सलमान खान ने रानी के इस सवाल को टालने की कोशिश की लेकिन रानी कहां मानने वाली थीं वो तो सलमान के इस सावल को जवाब लेना चाहती थीं.

रानी बोलीं, ''बस, बस, बस, बच्चे चाहिए क्योंकि हमें सलमान खान के बच्चे चाहिए. सलमान खान की शादी में मुझे इंट्रेस्ट नहीं हैं मुझे सलमान के बच्चे चाहिए.'' तो अब सलमान का जवाब सुनने के लिए देखिए आज का 'बिग बॉस' का ऐपिसोड.

.@BeingSalmanKhan and Rani Mukherjee indulge in some fun banter on the #BB11 stage. Don't forget to catch them tonight at 9 PM on #WeekendKaVaar. pic.twitter.com/4u9Q64qytw