शादी की सालगिरह पर यादों में खो गईं रवीना टंडन

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर शादी से जुड़ी यादों में खो गईं. रवीना ने कहा कि वो अपने पति और फिल्म वितरक अनिल थडानी के साथ लम्हों को और खुशनुमा और खूबसूरत बनाने के लिए उत्सुक हैं. रवीना की शादी की 14वीं सालगिरह गुरुवार को थी.

रवीना ने ट्वीट कर कहा, "हर परेशानी और बाधा को पार कर ये 14 साल प्यार, हंसी, विश्वास, ईमानदारी, दोस्ती, खुशी और एक-दूसरे के सहयोग के साथ गुजर गए..ऐसा लगता है जैसे यह कल की ही बात है."

14 years gone by,of love and laughter,trust and honesty,equality and companionship,happiness and togetherness through thick and thin...seems just like yesterday,and many more...#22february2018 ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/leETPLacsX