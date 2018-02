ये है रजनीकांत की फिल्म 'काला' की रिलीज़ डेट, नहीं होगी 2.0 से क्लैश

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'काला' की रिलीज डेट समाने आ गई है. रजनीकांत के दामाद और एक्ट धनुष ने शुक्रवार को इस फिल्म की रिलीज डेट का ऑफिशियल एनाउंसमेंट सोशल मीडिया के जरिए किया है. फिल्म के नए पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए धनुष ने फिल्म की रिलीज डेट 27 अप्रैल बताई है. जीं हां रजनीकांत की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'काला' 27 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है.

आपको बताते चलें कि पहले इसी तारीख को रजनीकांत की ही फिल्म '2.0' रिलीज होने वाली थी. इस फिल्म में रजनीकांत के साथ अक्षय कुमार भी हैं. हालांकि अभी तक '2.0' की रिलीज डेट का ऑफिशियल एनाउंसमेंट नहीं किया गया है. '2.0' की बात करें तो पहले ये फिल्म 2017 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ कारणों से फिल्म की रिलीज डेट को बदलते हुए गणतंत्र दिवस तय किया गया.

उसके बाद फिल्म की रिलीज डेट को एक बार फिर से बदलते हुए 27 अप्रैल तय किया गया लेकिन अब अस तारीख को 'काला' रिलीज होने वाली है. ऐसे में '2.0' की रिलीज डेट का सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है.

हाल ही में रजनीकांत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''हम दो या तीन दिनों में आप को इसके बारे में बता देंगे. हम सुनिश्चित करते है कि बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत बनाम रजनीकांत नहीं होगा.''

इसके साथ ही रजनीकांत ने कहा, ''हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म '2.0' की रिलीज डेट जल्द ही आपके सामने आएगी.'' इस फिल्म में अक्षय कुमार और रजनीकांत लीड रोल में हैं.

Mark the date !! #kaalaa #april27 the don of dons is back #Superstar #thalaivar pic.twitter.com/FMakkwM5ee