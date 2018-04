'दास देव' में पारो के किरदार के लिए ऋचा ने किस एक्ट्रेस को किया फॉलो, जानें यहां

TWO KOOL KATS RAPPING! PART 2! . . . . . . . #Repost @realbollywoodhungama with @get_repost ・・・ In a never seen before avatar veteran director #SudhirMishra and legendary actor @saurabhshuklafilms come together to decode the reverse journey #DaasDev #DaasDevRapSong! <Link in FB> @daasdevthefilm @raahulbhat @therichachadha @aditiraohydari @anuragkashyap10 @sharmamatvipin @sk_irs #DalipTahil @deepraj_rana

A post shared by Richa Chadha (@therichachadha) on Apr 9, 2018 at 6:31am PDT