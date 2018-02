RIP Sridevi: ऋषि कपूर को आया मीडिया पर गुस्सा, कहा- अचानक खो जाती है पहचान और बन जाते हैं सिर्फ एक 'बॉडी'

नई दिल्ली: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी इस दुनिया से विदा ले चुकी हैं. बीती रात दुबई में श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि उनके पार्थिव शरीर को आज रात तक मुंबई में लाया जाएगा. लेकिन दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर ने मीडिया पर श्रीदेवी को लेकर की जा रही रिपोर्टिंग के तरीके पर गुस्सा जाहिर किया है.

श्रीदेवी के पार्थिव शरीर के लिए मीडिया में इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों से ऋषि कपूर को दुख पहुंचा. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ''एकदम अचानक कैसे श्रीदेवी बॉडी (शरीर) बन गईं? सभी टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि बॉडी को आज रात मुंबई लाया जाएगा. अचानक एक दम से आपकी पहचान खो जाती है और सिर्फ एक बॉडी बनकर रह जाते हैं.''



How has Sridevi all of a sudden become the “body”? All television channels reporting “the body will be brought to Mumbai in the night!” Suddenly your individuality gets lost and becomes a mere body??