'नेशनल क्रश' प्रिया प्रकाश की स्टारडम को लेकर ऋषि कपूर ने की भविष्यवाणी

नई दिल्ली: आंख मारकर सबको दीवाना बना देने वाली प्रिया प्रकाश का जादू अब बॉलीवुड पर भी चल गया है. बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर ने इस इंटरनेट सेंसेशन को लेकर भविष्यवाणी की है. ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में प्रिया प्रकाश की काफी तारीफ भी की है.

ऋषि कपूर ने ट्विटर पर लिखा है, ''मैं इस लड़की प्रिया वारियर की स्टारडम को लेकर भविष्यवाणी करता हूं. वो एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से ला देती हैं, नखरेबाज़ होते हुए भी इनोसेंट हैं.'' साथ ही उन्होंने मजाकिया लहजे में पूछा है कि मेरे समय में नहीं आई आप. क्यों?

I predict huge Stardom for this girl. Priya Warrier. So expressive,coy coquettish yet innocent. My dear Priya, you going to give all others in your age group a run for their money. God Bless and the best to you! Mere time mein naheen ayeen aap! Kyon? Lol pic.twitter.com/laYL1YE3Me