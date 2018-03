2 दिन से गुमशुदा लड़की की मदद के लिए आगे आए फरहान अख्तर, कहा- प्लीज मदद करें...

नई दिल्ली: एक्टर फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए एक जानकारी साझा की है जिसमें वो एक 29 वर्षीय लड़की की गुमशुदगी के बारे में बता रहे हैं. फरहान ने कीर्ति व्यास नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की जानकारी दी है और मदद मांगी है.

फरहान खान ने एक ट्वीट किया जिसमें शेयर किए गए नोट में बताया गया है कि कीर्ति 16 मार्च को अपने घर से किसी काम के लिए गईं थी लेकिन तब से वह वापस घर नहीं लौटी. कीर्ति डायबिटीज़ टाइप 2 की बीमारी से ग्रस्त भी हैं. साथ ही उसे इस बीमारी के चलते चिकित्सिक सहायता और दवाईयों की भी जरूरत पड़ सकती है. इसलिए आप उन्हें ढूंढ़ने में हमारी मदद करो.

इस ट्वीट में कीर्ति के परिजनों के कुछ फोन नंबर भी दिए गए हैं. इतना ही नहीं फरहान ने कीर्ति की तस्वीर भी शेयर की हैं. जिसमें उन्होंने कीर्ति की उम्र, वजन, त्वचा और लंबाई के बारे में बताया हैं. इस दूसरी तस्वीर में भी कई रिश्तेदारों के नंबर मुहैया कराए गए हैं.

फरहान ने फिर से एक ट्विट में कीर्ति की तस्वीर शेयर की और बताया कि वह अभी तक नहीं मिली हैं. कीर्ति की यह आखिरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. फिर आगे एक और ट्विट में फरहान कहते हैं कि कीर्ति मुंबई से लापता हुईं.

Just to update you that Kirti has not yet been found. Sharing this image of the last sighting of her. Please do share. Thank you. pic.twitter.com/H9rzsUuYFW