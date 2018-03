VIDEO: सलमान खान ने यूं मनाया भांजे आहिल का बर्थडे, बॉबी देओल संग किया जमकर डांस

Jumme Like Raat with Arpita and Jacqueline 💃These girls sure knows how to party 😂 . . For more updates follow @peepingmoon . . . #peepingmoon #Bollywood #jacqulinefernandez #kick #salmankhan #arpitakhansharma #ahil #ayushsharma #party #celebration @jacquelinef143 @arpitakhansharma @beingsalmankhan #race #race3

A post shared by Peeping Moon (@peepingmoon) on Mar 31, 2018 at 12:20am PDT