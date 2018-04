तैमूर ने जज से की सेटिंग तो बरी हुए सैफ, देखिए Blackbuck Case के फैसले पर लोगों का रिएक्शन

Saif got acquitted coz last night Taimur threatened the judge saying botli te tela hilan bana dunda adal papa bali nahi hue. #BlackBuckPoachingCase

20 साल पुराने कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार के मामले में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान को आज जोधपुर की सीजेएम अदालत ने दोषी करार दिया. अदालत ने इसी मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया है. ये चारों सितारे भी सलमान के साथ इस मामले में आरोपी थे. सबूत के अभाव में इन चारों को बरी कर दिया गया है. ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं.लोगों ने लिखा है कि तैमूर की वजह से सैफ को बरी कर दिया गया है तो वहीं कुछ लोगों सलमान खान का मजाक उड़ाया है.एक यूजर ने लिखा- सैफ बरी हो गए क्योंकि तैमूर ने बीती रात जज को धमकी दी थी कि बोतली से तेला हिलन बना दूंगा अगल पापा बली नहीं हुए.एक यूजर ने सैफ तैमूर की साथ में ली गई इस तस्वीर के लिए जरिए अपना रिएक्शन दिया.एक यूजर ने लिखा कि चलो कम से कम ब्लैकबग के नाती-पोतों को तो न्याय मिला.एक यूजर ने तो सलमान खान का भी मजाक उड़ा दिया. देखिए उसने क्या लिखा-एक यूजर ने लिखा: जज- क्यों मारा हिरन को? सलमान खान- मुझे लगात ये काम दिखाके कोई सीता जैसी लड़की मिल जाएगी.

साल 1998 में सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे फिल्म 'हम साथ साथ हैं' रिलीज हुई थी. इसी फिल्म की शूटिंग के लिए ये सभी सितारे जोधपुर पहुंचे थे. शूटिंग के दौरान ही इन पांचों पर जोधपुर में अलग-अलग जगहों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा. आरोप है कि साल 1998 में एक और दो अक्टूबर की रात सलमान खान ने अलग-अलग इलाकों में काले हिरण का शिकार किया था. आज जिस मामले में फैसला आया है वो कांकाणी गांव में दो काले हिरण के शिकार का है. बाकी तीनों मामलों में सलमान पहले ही बरी हो चुके हैं.

बाकी केस में अभी तक क्या-क्या फैसला आया?

घोड़ा फार्महाउस शिकार केस- इस केस में 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सलमान हाईकोर्ट गए और 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

इस केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.इस केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है.