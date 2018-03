डिप्रेशन को लग्जरी बता फंसे सलमान खान, ट्विटर पर जमकर हुए ट्रोल

नई दिल्ली: सलमान खान बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जो चाहें या न चाहें वो विवादों में घिर ही जाते हैं. एक बार फिर सलमान अपने बयान के चलते खबरों में हैं. दरअसल, हाल ही में कोईमोई की वेबसाइट पर छपे एक बयान के मुताबिक सलमान ने कहा , ''मैं बहुत सारे लोगों को छुट्टियों पर जाते हुए देखता हूं, लेकिन मेरे पास ये लग्जरी नहीं है. मैं बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए, भावुक होते और कई बार दुखी होते हुए देखता हूं लेकिन मेरे पास ये लग्जरी नहीं है क्योंकि मैं चाहे जो करूं ये सब मेरे खिलाफ ही जाएगा. मेरा पेशा ही ऐसा ही कि मुझे हर वक्त अच्छा लगना जरूरी है. अच्छे कपड़े पहनना, स्टाइलिश एक्शन सीन्स और रोमांस करना पड़ता है. कभी तो मेरे खूबसूरत हसिनाओं के साथ अफेयर के चर्चे आते हैं तो कभी अचानक कोर्ट डेट आ जाती है.''

अब सलमान के इस बयान को लेकर ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है यहां तक कि इसे लेकर दीपिका पादुकोण की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी. जिसमें उन्होंने कहा था, ''मैं ये एक बात साफ करना चाहती हूं कि डिप्रेशन किसी को भी सकता है फिर वो चाहे किसी भी सोशल या आर्थिक परिवेश से ताल्लुक रखता हो. डिप्रेशन को एक लग्जरी बीमारी की तरह देखा जाता है. कई लोगों को लगता है कि डिप्रेशन केवल अमीर लोगों को होता है क्योंकि उनके पास पैसा और वक्त होता है. लेकिन ये एक मिथ है. ''

सोशल मीडिया पर घिरे सलमान

सोशल मीडिया पर सलमान के इस बयान को लेकर उन्हें काफी विरोेध का सामना करना पड़ा.

Salmon: “I can’t afford the luxury of being depressed or sad or emotional.”

Deepika: "Depression is perceived as a luxury, we need to break that myth.” pic.twitter.com/iw5h9hDjFQ