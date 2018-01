सलमान खान ने जरीन खान को फिल्म '1921' के लिए दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दबंग खान ने अपनी 'वीर' एक्ट्रेस जरीन खान को शुभकामनाएं दी हैं. अब आप सोट रहे होंगे कि आखिर शुभकामनाएं किस बात की. तो हम आपको बता दें कि जरीन खान की आने वाली फिल्म '1921' जल्द ही रिलीज होने वाली है. सलमान खान ने जरीन को इसी फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

सलमान ने हाल ही में ट्वीट किया, "जरीन खान को '1921' के लिए शुभकामनाएं. आप बेहद सुंदर लग रही हैं, लेकिन ट्रेलर डरावना है."

All the best @zareen_khan for #1921movie . you are looking very pretty but the trailer is scary . Go watch the movie at a theater near you .