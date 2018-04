सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाए जाने पर सामने आया जया बच्चन का रिएक्शन, कहा...

नई दिल्ली: काला हिरण शिकार मामले में सजा सुनाए जान के बाद अब बॉलीवुड से रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन का रिएक्शन सामने आया है. जया बच्चन ने कहा 'मुझे सलमान के लिए बुरा लगा , उन्हें राहत दी जानी चाहिए थी. सलमान ने कई मानवीय काम किए हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए थी. '

I feel bad. He should be given relief. He has done a lot of humanitarian work: Jaya Bachchan, Rajya Sabha MP on #SalmanKhan #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/VUEM0RIweE