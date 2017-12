बर्थडे पर सलमान खान ने फैंस को दिया ये रिटर्न गिफ्ट

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने आज अपने 52वें जन्मदिन पर अपने प्रशंसकों को एक नायाब तोहफा दिया. ‘दबंग’ खान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए यह जानकारी दी.

उन्होंने लिखा, ‘‘जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट...आप सभी प्यार करने वालों के लिए... सभी #बीइंगह्यूमनज्वैलरी पर 52 प्रतिशत की छूट..केवल आज 27/12 के लिए...तो जाएं मजे करें.’’ अभिनेता का आज 52वां जन्मदिन है, उनका जन्म 27 दिसंबर 1965 को लेखक सलीम खान के घर हुआ था.

Ab Birthday hai toh mere loved ones ke liye kuch special toh banta hai . Rush to your nearest #BeingHumanClothing store & get flat 50% off on select merchandise only for today #2712 ! Only today .. Kyuki Birthday sirf ek hi din aata hai ! pic.twitter.com/tgOu0aEbzR