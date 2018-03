Box Office: 'बजरंगी भाईजान' का चीन में धमाल, ये रहा दो दिनों का कलेक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' ने चीन में अपनी रिलीज के दूसरे दिन 3.11 मिलियन डॉलर की कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म ने दो दिनों में चीन में 34.97 करोड़ रुपए कमा लिए है. आपको बता दें कि फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 2.25 मिलियन डॉलर कमा लिए थे.

भारत में यह फिल्म दो साल पहले रिलीज हुई थी. 'बजरंगी भाईजान' एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो भारत में गुम हुई पाकिस्तानी लड़की को सीमा पार करा कर उसके देश पहुंचाता है. फिल्म की कमाई के आंकड़े ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ साझा किए हैं.

#BajrangiBhaijaan witnessed SUPER GROWTH on Sat in China... Crosses $ 5.25 million in 2 days...

Fri $ 2.25 million

Sat $ 3.11 million

Total: $ 5.36 million [₹ 34.97 cr]