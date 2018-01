Box Office: 'टाइगर ज़िंदा है' ने 'बजंरगी भाईजान' की लाइफटाइम कमाई को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली: सलमान खान और कैटरीना कैफ की 22 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'टाइगर जिंदा है' ने रिलीज के चौथे हफ्ते में 325.71 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इसके साथ ही सलमान खान ने अपनी साल 2016 में आई फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'बजरंगी भाईजान' ने लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कमाई 320.34 करोड़ रुपए थी. अब ये फिल्म सलमान का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

बता दें कि 'बजरंगी भाईजान' अब तक सलमान खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. 'बजरंगी भाईजान' ने बॉक्स ऑफिस पर 320.34 करोड़ का कारोबार किया था और सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी. वहीं 'टाइगर जिंदा है' ने 325.71 करोड़ की कमाई करते हुए 'बजरंगी भाईजान' की जगह ले ली है.

#TigerZindaHai remained STRONG, despite stiff opposition posed by new films... [Week 4] Fri 1.46 cr, Sat 2.12 cr, Sun 3.27 cr. Total: ₹ 325.71 cr.



