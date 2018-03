भारत के बाद चीन में सिर चढ़कर बोल रहा 'बजरंगी भाईजान' का जादू, कमाए 100 करोड़ से ज्यादा

#BajrangiBhaijaan is a SUCCESS STORY in CHINA... Strong word of mouth has translated into strong biz...

Fri $ 2.26 mn

Sat $ 3.12 mn

Sun $ 3.16 mn

Mon $ 1.75 mn

Tue $ 1.83 mn

Wed $ 1.92 mn

Thu $ 4.01 mn

Total: $ 18.05 million [₹ 117.49 cr]