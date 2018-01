Box Office: फिजी में ‘टाइगर जिंदा है’ ने आमिर, अजय और शाहरुख की फिल्मों को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली: घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ ने फिजी में शानदार कमाई की है. अली अब्बास ज़फर के निर्देशन में बनी ये फिल्म फिजी में भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

‘टाइगर जिंदा है’ से पहले फिजी में कमाई के मामले में आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ सबसे आगे थी, लेकिन अब सलमान ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. फिल्म ने दुनियाभर में 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने फिजी में 392,502 फिजियन डॉलर की कमाई की है. इससे पहले ‘दंगल’ ने 343,262 फिजियन डॉलर, ‘गोलमाल अगैन’ ने 339,907 फिजियन डॉलर, ‘प्रेम रतन धन पायो’ ने 321,723 फिजियन डॉलर और दिलवाले ने 308,074 फिजियन डॉलर की कमाई की थी. अब टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में 'टाइगर जिंदा है' पहले पायदान पर पहुंच गई है.

#TigerZindaHai sets a NEW RECORD... Emerges HIGHEST GROSSER EVER in Fiji... Check out TOP 5 grossers...

1 #TZH Fiji$ 392,502

2 #Dangal Fiji$ 343,262

3 #GolmaalAgain Fiji$ 339,907

4 #PRDP Fiji$ 321,723

5 #Dilwale Fiji$ 308,074@Rentrak