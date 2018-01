29 जून को रिलीज होगी संजय दत्त की बायोपिक, दिलजीत दोसांझ से होगी रणबीर की भिड़ंत

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पर बन रही बायोपिक फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. ये फिल्म इसी साल 29 जून 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी दिन हॉकी लीजेंड संदीप सिंह की बायोपिक सूरमा भी रिलीज हो रही है जिसमें पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में हैं. वहीं संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.

आज सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा की गई है. इस फिल्म को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं वहीं विधु विनोद चोपड़ा इसके प्रोड्सयूर हैं. इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है.

The no-holds-barred story of Sanjay Dutt, directed by @RajkumarHirani, #DuttBiopic releasing on June 29! A Fox Star Studios presentation, produced by Vidhu Vinod Chopra and #RajkumarHirani. #RanbirKapoor